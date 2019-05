Bientôt à Table ! - 18/05/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Les fruits secs, bombes plaisir pour nos papilles

Faire la cuisine, pas la guerre: la cuisine syrienne unificatrice.

Le Levant dans vos verres



Amandes, pistaches, noix de cajou, noisettes... Les fruits secs se révèlent être de précieux alliés pour notre santé! Et ne boudons pas notre plaisir, leurs applications gourmandes se révèlent nombreuses et étonnantes. En version "en-cas", pâtisseries ou salées... Mangeons-en! Mais que vos palais en soient avertis, en la matière, il y a fruits secs et fruits secs! Explication avec Carlo De Pascale.



L'évocation de la Syrie nous revoie aujourd'hui à plus de 8 années de conflits, aux images de désastre humain, économique, culturel et une diaspora désormais composée de plus de 6 000 000 de réfugiés et d'exilés. Mais dans ce chaos, un lien fort continue de les unir: la cuisine. Une cuisine qu'ils tentent de faire découvrir sur leurs terres d'accueil et de partager via les réseaux sociaux et multiples projets culinaires. Une culture haute en couleur qui nous parle d'un peuple flamboyant, généreux. Découverte avec George Baghdi Sar, 28 ans et chef de deux enseignes bruxelloises "My Tannour" et "C'Chicounou.



De la Syrie au Liban, depuis les plaines brulées par le soleil, aux montagnes plus fraîches, découverte de terroirs berceaux de la culture de la vigne. Au fil de notre déambulation du jour, des histoires qui se croisent, d'hommes et de courage parfois pour ainsi dévoiler une âme viticole au reste du monde. Explication avec le sommelier, fondateur d'Halvehalf Jérémie Claes.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS