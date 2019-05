Bientôt à Table ! - 11/05/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

La déferlante du "sans lactose"

Saucissons: gare aux cochonneries

Good Food: du label pour une alimentation durable!





Produits, tables spécialisées, enseignes pour intolérants... Depuis quelques années, la vague du "sans lactose" déferle. Mais à quoi avons-nous affaire? Réelle réponse à un problème de santé publique ou effet mode qui rapporte gros? Analyse de Carlo De Pascale dès 11H05.



Rosette de Lyon, saucisson artisanal en passant par les incontournables bâtons de berger et autres productions industrielles ... Le belge demeure un grand amateur de saucissons secs. Une gamme qui s'étoffe dans nos rayons mais où le meilleur peut côtoyer le pire. Depuis les viandes utilisées, aux additifs en passant par quelques tours marketing pour nous faire avaler le précieux graal apéritif, qu'ingurgitons-nous? La journaliste Elise Martin a mené l'enquête dans son documentaire "Saucissons: gares aux cochonneries" Edifiant et interpellant! Rencontre avec la réalisatrice et le producteur emblématique du Sud-Ouest, Eric Ospital.



Lancé en 2016, le label "Good Food" se veut un outil de référence et de découverte de tables et cantines bruxelloises durables. Des produits locaux et traçables. Des assiettes privilégiant les protéines végétales, le tout dans un souci de réduction d'empreinte écologique... Un cahier des charges leur permettant de pouvoir acquérir le précieux label "Good Food". Pour cette édition 2019, seize nouvelles tables viennent d'être récompensées. Explication avec Joséphine Henrion, responsable de la stratégie "Good Food" à Bruxelles Environnement.

