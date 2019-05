Bientôt à Table ! - 04/05/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Dario Cecchini, la star italienne du billot

La cuisine des plantes sauvages

Grand Cru Déclassé appellation Charlie/Hara-Kiri Contrôlée





Les Dierendonck, Yves-Marie Le Bourdonnec, Hugo Desnoyer... font désormais figure de chefs de file des "néo-butchers". Des artisans convaincus qu'une réappropriation des métiers de l'élevage et du billot feront changer les habitudes carnées en 2019. Le petit landernau doit désormais compter sur une star outre-alpine: Dario Cecchini. Un empêcheur de manger en rond qui écume les plus exceptionnelles exploitations pour ainsi régaler les palais carnassiers de la région. Une réputation qui fait aujourd'hui le tour du monde. Présentation depuis son "Antica Macelleria" à Panzano avec Carlo De Pascale.



La cuisine des plantes sauvages, nouveau graal pour de nombreux adeptes de l'assiette végétale. Du quotidien avant la guerre, tombée en désuétude avec l'avènement de la société du tout-industriel, la voilà redevenir centrale dans de nombreux foyers. Comment s'y mettre? Comment se réapproprier des gestes d'antan (cueillette, distinction des espèces végétales...) et surtout les usages en cuisine? Explications avec Lionel Raway fondateur de l'école de la cuisine sauvage à Jambes et la cheffe Anne Evrard.



"Grand cru Déclassé Appellation Charlie/Hara Kiri Contrôlée", le titre de cet ovni littéraire commis par le vigneron Gérard Descrambe (pape du vin bio à Saint-Emilion) et le journaliste Dominique Hutin. Une folle et irrévérencieuse épopée de 47 millésimes produits par ce pionnier, croqués par les dézingeurs des Charlie Hebdo et Hara-Kiri. Un récit viticole et d'amitié de ce compagnon de godet des Professeur Choron, Cavanna, Wonlinski et Cabu.



