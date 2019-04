Bientôt à Table ! - 27/04/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!

#Je cuisine local durable et de saison

L'asperge est de retour!

Accords vins: l'asparagus vinophobe? Vraiment?







Comment soutenir une agriculture de proximité et entamer une révolution dans nos habitudes de consommateurs? En consommant local pardi! L'Apaq-W entend bien amorcer le changement avec cette campagne #Jecuisinelocal, durable et de saison! Une démarche de développement durable essentielle pour ainsi soutenir une paysannerie et agriculture qui façonnent notre identité culturelle et alimentaire! Explication avec Marianne Streel, Présidente du CA de l'Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.



Elle incarne elle aussi notre terroir et nos savoir-faire: l'asperge est de retour! Blanche, verte, violette, à la flamande ou simplement poêlée, elle régale les amateurs qui devront s'accomoder d'une saison assez courte! Explication avec le chef "terroiriste" Charles Jeandrain de la Table "Attablez-vous!" à Namur et le producteur Stéphane Longlune depuis son exploitation jurbisienne "La Ferme du Bailly"



Enfin, comment accorder ces belles élancées sur nos tables vineuses? L'union bacchique est-elle possible? Conseils éclairés de Jérémie Claes sommelier et co-créateur d'Halvehalf!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS