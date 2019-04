Bientôt à Table ! - Best-off 100% vineux et bacchique! - 20/04/2019

Au fil des mois, notre table de gourmands aime à accueillir les amateurs de la planète vineuse: ils sont œnologues, sommeliers, écrivains ou historiens et tous, à leur manière, venèrent et adulent le Dieu Bacchus et ses flacons bien charpentés. Ils l'écrivent, le boivent, le dégustent, et l'attendent patiemment vieillir dans les caves, le vin, ils nous le conteront avec passion et brio au fil d'instants sélectionnés par notre experte « archi-cav-iste » Sophie Moens!



Florilèges de bulles et nectars choisis avec :

Le journaliste Benoist Simmat auteur de « L'incroyable histoire du vin » Ed Les Arènes BD

Sandrine Goeyvaerts, sommelière, bloggeuse et autrice des ouvrages « Jamais sans ma carafe », « Carrément vin : 100 vigneron(nes) au naturel » ou « Les perles d'une caviste » parus chez Hachette Vins.

David Large vigneron nature dans le Beaujolais

Patrick Bottcher auteur du guide « Les vins qui ont d'la gueule »

Antoine Lehebel sommelier chez Bon-Bon

Jérémie Claes : co-fondateur du site « Halvehalf »

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS