Bientôt à Table ! - 06/04/2019

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

La folie des céréales complètes : mais qu'est ce qui nous rend fou ?

L'agneau s'invite à table !

Cahors, un vignoble qui opère sa mue



Farines complètes, riz brun, pâtes et désormais une très large palette de céréales... le complet à la cote ! Mais au fait, de quoi parle-t-on ? Qu'est ce qui le différencie des produits raffinés? Quels avantages nutritionnels et qu'en est-il du goût ? Réponse avec Carlo De Pascale !



La période pascale sonne le retour dans nos assiettes de l'agneau ! Une viande assez peu consommée encore chez le belge mais qui offre pour qui prend le temps de l'appréhender moult plaisirs gustatifs ! Depuis ses origines (balade depuis la Nouvelle-Zélande à la France en passant par les terres d'Outre-Manche) aux déclinaisons culinaires, incursion au cœur d'une filière que certains éleveurs belges tentent de faire vivre avec talent et passion ! Pour nous en parler : Benoit Frison de la Ferme Frison à Gibecq et Jean-Philippe Watteyne, chef de l'émission « Les Ambassadeurs », d'« I Cook » et du « Bistrot de Jean-Phi » à Mons !



Alors que les vins de Cahors ont longtemps pâtis d'une réputation de ballons trop austères et charpentés, les voilà opérer leur mue ! Depuis quelques années, une nouvelle génération de jeunes vignerons œuvrent à travailler les cépages locaux autrement. Leur crédo : rompre avec ces vins rustiques de papa. Pari relevé ? Réponse avec le sommelier Antoine Lehebel de chez « Bon-Bon »

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS