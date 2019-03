Bientôt à Table ! - 30/03/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

De luxe ou en version cornet: la frite a la (frite!)cote.

Le chicon c'est encore de saison!

La Gueuze, de la belgitude dans nos verres!



L'annonce a fait trembler tout le landernau des amateurs de frites: le chef Sergio Herman débarquait il y a quelques semaines à Bruxelles avec ses bâtonnets de luxe! Damned! Notre cornet traditionnel dégoulinant de sauce mayo est-il voué à virer pépère? Comment une simple friture inspire-t-elle désormais les plus grands chefs? Décryptage avec Carlo de Pascale.



En version endive chez nos voisins français, witloof dans le nord ou simplement chicon, le voilà entamer sa fin de saison. Urgent donc d'encore en profiter! Mais de quoi parle-t-on? Comment une simple racine de chicorée devient-elle bouquet feuillu aux amertumes plus ou moins claquantes? Quels savoir-faire se cachent derrière cette culture ancrée dans notre paysage belge? Comment le déguster? Réponse avec David et Caroline Stiernet producteurs de chicons en Brabant Wallon et Thierry Stasiuk chef et auteur prolifique "Wallino: les maîtres culinaires contre les sorcières Malbouffe" ou "Montsantox l'héritier" Ed Jets d'Encre.



Enfin, de l'amertume du chicon aux acidités habilement maitrisées de nos maitres-brasseurs, découverte d'un emblème de notre histoire brassicole: la Gueuze. Un produit qui reflète des traditions et un terroir qui incarnent notre belgitude. Découverte avec Jean Van Roy de la Brasserie Cantillon!

