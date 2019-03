Bientôt à Table ! - 23/03/2019

Ce samedi dans "Bientôt à table!"

Zestes citronnés dans nos plats printaniers

La cuisine anti-gaspi, c'est maintenant!

Une créatrice de goûts made in Wallonie!



De Menton ou d'Amalfi, en version lime ou jaune peps, en zestes, jus et autres déclinaisons, le voilà "pimper" joyeusement nos petites plats de saison: le citron s'invite à notre table du samedi. Mais autant le savoir, l'univers gustatif de ces agrumes se décline en 50 nuances d'acidité, plus ou moins douces mais toujours joyeuses ! Depuis leurs origines et typicités, incursion au coeur de ces fruits qui n'ont pas finis de nous emporter!



Alors que la Belgique figure au rang des mauvais élèves en matière de gaspillage alimentaire avec 345 kg de nourriture jetée par an et par habitant, de nombreuses initiatives émergent afin de faire avancer la cause! Comment pouvons-nous, en bons cuisiniers du dimanche, nous y mettre aussi? Rien de plus simple! Explications avec le chef Stefan Jacobs de "Chez Marie", Aline Florin du blog Coeurtiss et Sandrine Belgrado, co-fondatrice du "Boentje Café" une table zéro déchets.



Les changements de vie ont du bon! Après une carrière dans le monde des médias, voilà une voix des antennes de la RTBf engagée sur les chemins du bien manger! Confitures et désormais une limonade 100% made in Wallonie, la voilà titiller nos papilles en mode durable et local! Découverte avec Alfonsa Salamone pour l'apéro du samedi!

