Bientôt à Table ! - 16/03/2019

Le belge est en friand et sa consommation demeure dans le hit-parade des fruits les plus consommés. La flinguante banane orne généreusement nos corbeilles au fil des saisons, mais autant le savoir, ces jolies exotiques n'offrent pas toutes le même tableau idyllique. Origines, labels, cultures... Incursion au coeur des bananeraies (plus ou moins durables) avec Carlo De Pascale.



En 2019, la filière viandeuse connait une crise sans précédant. Invitations à virer végé, impacts des élevages sur notre environnement, aspects nutritionnels... Autant de facteurs qui poussent au désamour carné!

La filière de son côté ne boit plus du petit lait et les inquiétudes sont vives. Mais c'est sans compter sur l'engagement de nombreux acteurs qui, armés de leurs convictions, oeuvrent à de nouveaux modèles. Démonstration et dégustation ce samedi avec Pascal Leroy créateur d'une filière de boeuf de qualité différenciée ¿La Bleue de Wallonie¿ et de Floriane Dethier Farmer for the climate, co-initiatrice du projet: "Le Blanc Bleu Belge au pré"



Enfin, concilier les plaisirs gourmands avec notre patrimoine et nos artisans, c'est le savoureux projet "EAT Local". Découverte avec son initiateur Xavier Jeunejean, le chef Kevin Roquet et Frédéric Adant de la Brasserie des Fagnes.

