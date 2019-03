Bientôt à Table ! - 02/03/2019

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Farandole de cocos et haricots dans nos cuisines

Les œufs ont la cote (cot) !

Grow, les gilets verts débarquent à Sart-Bernard





En version coco de Paimpol, haricot noir, blanc, flageolet, fagioli de Toscane, mogette de Vendée ou lingot d'or, ces pépites nutritionnelles offrent pour les gourmands de nombreuses et multiples partitions culinaires. Des plats roboratifs autant qu'économiques et qui en plus, se révèlent être de prodigieux alliés pour la culture des terres. Explication avec Carlo De Pascale.



Il s'en mange près de 220 kilos par an et par habitant ! Le belge en dispose forcement dans son réfrigérateur : l'œuf. Pour autant, cette bombe protéinique peut ainsi révéler bien des facettes différentes. Depuis les œufs bio aux élevages en cages, nos petites poulettes ne sont pas toutes égales en matière de ponte. Et au final, des différences abyssales de qualité dans nos assiettes ! Explications avec trois spécialistes :

Joël Geismar du « Garage à manger » en Région Bruxelloise.

Aurélie Thérond, autrice de l'ouvrage « Le Blanc et le jaune » paru aux Editions de La Martinière.

Silvia Bambagani propriétaire d'une exploitation pionnière en Italie « L'uovo e la canapa »



Travailler des sols vivants, remettre de la vie dans le biologique, cultiver sans labour et sans intrants chimiques... Les gilets verts envahissent désormais nos champs ! Des militants d'une agriculture plus en phase avec son temps et respectueuse de l'environnement. Démonstration avec Simon Chavée co-créateur de la coopérative « GROW » à Sart-Bernard en Province de Namur.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS