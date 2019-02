Bientôt à Table ! - 23/02/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Bien démarrer la journée? Vive le petit déj vitaminé!

Les pâtes à tartiner étalent leurs secrets

Pourquoi boit-on du vin?



Elles s'étalent voluptueusement sur nos tartines du matin, elles enveloppent nos palais de saveurs sucrées et addictives, et tel un tsunami, mettent sans dessus-dessous papilles et cerveau émotionnel: les pâtes à tartiner à l'honneur ce samedi!

Incursion au coeur de ce produit de consommation courante qui, sous ses airs innocents, peut nous révéler bien d'étonnants secrets de fabrication.

La réalisatrice Elsa Haharfi a enquêté au coeur de ces pots dont les courbes des ventes ne cessent de grimper. Depuis la France en passant par la Turquie et le Piémont, un documentaire "Les pâtes à tartiner étalent leurs secrets" dans les coulisses de ce délice pas au-dessus de tout soupçon.



A ses côtés: Alessandra Pierini, grande papesse du bien manger. Son graal, la quête des produits top qualité! Alessandra aura été l'une des première à tirer la sonnette d'alarme sur ces pots regorgeant d'ingrédients aux origines nébuleuses et aux effets néfastes! Les huiles de palme et sucres ajoutés n'ont en effet pas voix au chapitre dans sa micro boutique, Rap Epicerie. Elle nous l'expliquera avec ses bonnes recettes simplissimes!



Et puis, au rayon bachique, une question d'utilité publique ¿Pourquoi boit-on du vin?¿ Une enquête enivrante et bien charpentée avec le Professeur Fabrizio Bucella qui nous revient en librairie avec cet ouvrage éponyme paru aux Editions Dunod. Sans oublier les bons conseils de Carlo De Pascale qui ce samedi, nous rappellera les bons gestes à adopter pour un bon petit déjeuner vitaminé et gourmand!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS