Bientôt à Table! - La cuisine se lit aussi et se dévore même ! En direct de la Foire du livre -...

La cuisine se lit aussi et se dévore même ! Rencontre avec deux stars de la littérature culinaire : Pascale Naessens et Thibault Goeffray La première figure dans la liste des BV (bekende Vlamingen) et peut aujourd'hui se targuer d'être l'autrice culinaire la plus prolifique de Belgique. Des tirages à donner le tournis (800 000 exemplaires pour ses quatre derniers opus) et une philosophie de l'alimention qui font mouche. Pascale Naessens demeure aujourd'hui LA référence belge de la cuisine saine, bien-être et santé. Rencontre depuis la Foire du Livre dès 11h00. Le second affiche un look à faire pâlir la galerie. Instagrameur à succès, star des réseaux sociaux, le voilà même talonner les plus grands auteurs dans les tops ventes de la Fnac et d'Amazon. Son actualité aujourd'hui compilée dans un livre " Mes recettes healthy. BIM ! Prends-toi en main avec mes recettes fitfightforever". Rester en bonne santé, en mangeant et en se faisant plaisir ? C'est simplissime et c'est FITFIGHTFOREVER ! Explication en direct. Le livre culinaire fait aujourd'hui les belles affaires des maisons d'éditions qui éditent à tour de bras. Volumes XXL, coffrets pratiques, en format poche, des recettes gastronomiques aux basics simplissimes... Rien ne semble arrêter la déferlante culinaire. Et n'oublions pas, les désormais nouvelles stars de la cuisine (Ophrah Winfrey, Estelle Lefebure, Gwyneth Paltrow....) qui tentent l'incursion au coeur d'un business qui a décidemment la côte ! Dès 11h45 : Livres cuisine, petite sélection non-exhaustive et subjective avec Marie Van Cutsem (de l'émission "Livrés à domicile") qui s'amusera à nous déoiler ses coups de coeurs et incontournables à savourer sans modération ! Présentation : Sophie MOENS