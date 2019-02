Bientôt à Table! - La betterave dans tous ses états - la lactofermentation - les bonnes adresses...

Bientôt à Table! Ce samedi 9 février dans « Bientôt à Table ! Aux oubliettes les infâmes cubes de betteraves trop cuits de la cantine ! Tenez-le-vous pour dit, ce flamboyant tubercule se révèle détonnant lorsqu'on y met de l'intention ! Cuisiné de 1001 façons, en version crue, mi-cuite, en risotto, en soupe ou houmous, il anime et colore les assiettes sans complexes. Et pour ne rien gâcher, rien ne se jette et tout se mange ! Démonstration avec Carlo De Pascale. Art culinaire millénaire, la lactofermentation revient en 2019 en force ! Ateliers, cours de cuisine, littérature prolifique... Cette technique simplissime pour ainsi conserver les aliments opère son grand retour dans les foyers ! Ses avantages en sont multiples et au rayon gourmandise, explosion de goûts et de saveurs garantis ! Découverte avec et Cyprien Ameloot "Maître-fermenteur" de la néo-cantine MileEnd et le chef deux étoiles Sang Hoon Degeimbre de l'Air du Temps. En ce début d'année 2019, le critique gastronomique Michel Verlinden nous revient la besace bien remplie ! Depuis Bruxelles à notre Wallonie qui a décidément du bon, un florilège de bonnes adresses gourmandes histoire de démarrer l'année en saveurs et gourmandise ! Présentation : Carlo DE PASCALE La Première, soyons gourmands !