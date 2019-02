Bientôt à Table ! - La betterave, la lactofermentation et des adresses gourmandes - 09/02/2019

La betterave dans tous ses états

La lactofermentation, on s'y met quand?

Les bonnes adresses gourmandes By Michel Verlinden



Aux oubliettes les infâmes cubes de betteraves trop cuits de la cantine! Tenez-le vous pour dit, ce flamboyant tubercule se révèle détonnant lorsqu'on y met de l'intention! Cuisiné de 1001 façons, en version crue, mi-cuite, en risotto, en soupe ou houmous, il anime et colore les assiettes sans complexes. Et pour ne rien gâcher, rien ne se jette et tout se mange! Démonstration avec Carlo De Pascale.



Art culinaire millénaire, la lactofermentation revient en 2019 en force! Ateliers, cours de cuisine, littérature prolifique... Cette technique simplissime pour ainsi conserver les aliments opère son grand retour dans les foyers! Ses avantages en sont multiples et au rayon gourmandise, explosion de goûts et de saveurs garantis!



Découverte avec et Cyprien Ameloot "Maître-fermenteur" de la néo-cantine MileEnd et le chef deux étoiles Sang Hoon Degeimbre de l'Air du Temps.



En ce début d'année 2019, le critique gastronomique Michel Verlinden nous revient la besace bien remplie! Depuis Bruxelles à notre Wallonie qui a décidément du bon, un florilège de bonnes adresses gourmandes histoire de démarrer l'année en saveurs et gourmandise!

