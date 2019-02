Bientôt à Table ! - 02/02/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Crêpons, crêpons c'est si bon!

Les fondus de la raclette

Les fromages de l'hiver et les vins





En ce jour de la Chandeleur, tradition oblige, sortons les crêpières! En version sucrées ou salées, les crêpes et galettes invitent à toutes les possibilités gourmandes! Petit tour de main pour ainsi réussir sa pâte (avec ou sans bière) et idées recettes (tradi ou plus étonnantes) distillés autour d'un bon verre de cidre à la table de Sophie et Carlo dès 11h05!



L'arrivée des flocons signe, comme un marronnier, le retour des fondues et raclettes chez le belge! En version savoyarde, made In Switzerland ou en version plus personnelle, les fromages de saison pour nous faire fondre de plaisir! Mais attention, sous leurs aspects un peu rustiques voire rustres, ces deux plats de l'hiver, imposent le plus grand respect: choix des pâtes fromagères, charcuteries et vins... L'exigence pour nos papilles s'impose!



Démonstration avec Thomas et Isabelle Perrichet de l'enseigne "Les Fondus de la Raclette"

Véronique Socié de la Fruitière, le temple des croûtes fromagères artisanales. Gruyère, Beaufort, Mont d'or, Comté, comment opérer les bons choix? Incursion au coeur des meules qui fleurent bon le terroir des alpages.

Jérémie Claes sommelier et co-créateur du site Halfehalv. Depuis les accords réussis, au renouveau du vignoble de Savoie, découverte de ces breuvages qui "pimpent" joyeusement nos caquelons fromagers!



