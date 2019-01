Bientôt à Table ! - 26/01/2019

Ce samedi 26 janvier dans "Bientôt à Table!"

Le merlan: élu poisson de l'année

En 2019, tous a la soupe!

L'osso buco: avec ou sans sauce?





En ce début de saison, le Vlam (office flamand d'agro-marketing) a élu pour la 31 fois, le poisson de l'année. Le lauréat 2019? Le merlan. Un petit poisson peu présent dans l'assiette du belge (à peine 5% des foyers belges en ont acheté en 2018) mais qui ne manque pas d'atouts selon l'organisme. Mais qu'en penser? Quelles méthodes de pêche? Le merlan en cuisine? Carlo De Pascale nous en dira plus!



On la "slurp" avec plaisir, elle nous rappelle nos souvenirs d'enfance. Telle une Madeleine de Proust, on la savoure avec délectation, on la réclame les jours de grands froids!

La soupe s'invite ce samedi à notre table! En version potage, velouté ou bol brûlant et gouleyant, réapprenons à la cuisiner! De 1001 façons, en version tradi ou plus exotique, aux épices et herbes folles... La soupe, Dieu que c'est bon!

Démonstration avec:

Julie Schwob auteure du livre "Le grand livre des bonnes soupes" Ed de La Martinière en direct depuis Paris.

Gérald Watelet: dandy gastronome, amateur de bonnes souplettes roboratives. (Occasion de nous parler aussi du grand concours "Les meilleurs de l'année 2018" organisé par l'émission "C'est du Belge" pour la catégorie "Chefs de l'année")

Xavier Anciaux: maraîcher aux "Jardins d'OO" qui nous présentera le panier de légumes de saison à décliner de multiples manières.



L'osso buco avec ou sans sauce? Temple de la gastronomie lombarde, le mythique osso buco pose encore question! Comment le cuisiner? Avec sauce tomate? Qu'en disent les recueils historiques? Le vrai osso buco de Milan, à quoi ressemble-t-il? Réponse dès 11h45.

