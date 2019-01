Bientôt à Table ! - 19/01/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

La cuisine des légumineuses et des céréales/ Régis Marcon chef 3 étoiles

L'incroyable histoire du vin/ Benoist Simmat



Alors que la planète alimentaire se questionne sur le retour à des assiettes de qualité, les céréales et les légumineuses font désormais l'objet de toutes les attentions. Longtemps considérées comme les parents pauvres du repas, les voilà revenir en force dans nos contrées, d'autant que leur alliance constitue des véritables bombes nutritionnelles. Le chef tri-étoilé Régis Marcon leur a dédié une bible " Céréales et légumineuses ". Plus de 400 pages pour ainsi nous faire découvrir la richesse de cette nourriture longtemps restée dans l'ombre. Quinoa, lentilles, haricots, fèves, blé, épeautre, orge et autres pois chiches, incursion au coeur d'une cuisine haute en couleur et d'avenir!

Invités:

-Régis Marcon chef et auteur "Céréales et légumineuses. 65 variétés, gestes techniques, 110 recettes" Ed de La Martinière.

-Hind Iwahhabi du blog "Voyages en Légumie" https://voyagesenlegumie.be/

-Isabelle Coupienne du label "Graines de Curieux" des cultures pour ainsi valoriser les productions "Made in Belgium"





Difficile d'avaler près de 10 000 d'histoire du vin sans que cela n'en devienne indigeste! Pari pourtant relevé par le journaliste Benoist Simmat et l'illustrateur Daniel Casanave dans une BD appelée à devenir culte "L'incroyable histoire du vin. De la préhistoire à nos jours, 10 000 ans d'aventure" ed Les Arènes BD. Un breuvage de l'humanité qui a inspiré les artistes, les religions, les rois et les peuples, qui a faconné nos terroirs et nos civilisations. Découverte gouleyante au programme!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS