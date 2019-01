Bientôt à Table ! - 12/01/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

La saucisse de Morteau, Dieu que c'est bon!

Les bouchons de Lyon: emblème de la capitale de la gastronomie

Le renouveau du Beaujolais



Spécialité régionale de Franche-Comté, voilà un produit qui fait saliver les vrais amateurs de charcutailles! Jouissant d'une IGP, cette saucisse fait l'objet de savoir-faire séculaires. Avec son léger goût fumé, elle exalte bien des plats et transforme le plus simple de repas en banquet de roi! Un succès qui ne se dément pas et qui pousse même des fonds d'investissements à miser sur cette production! Découverte emmenée par Carlo De Pascale.



Dès 11h15: Incursion dans le ventre de Lyon! Ville gastronomique par excellence, la capitale des Gaules connait aujourd'hui une renommée internationale grâce à ses légendaires "bouchons". Des tables canailles où la cuisine locale et les flacons du patron invitent au partage. Un emblème de bien manger incarné par de nombreuses tables jouissant d'un label "Les bouchons de Lyon".

Balade guidée avec Benoit Josserand: Président du label "Les bouchons de Lyon" et propriétaire du "Café du Jura",

Yann Lalle du restaurant du "Poêlon d'Or" élu meilleur bouchon 2017 aux Trophées de la Gastronomie,

Cindya Izzarelli bourlingueuse gourmande!



Enfin, point de bouchons lyonnais sans un ballon de beaujolais! Un vignoble ayant subi de plein fouet les méfaits d'une production de masse du "Beaujolais Nouveau". Une piètre image qui a terni tout un vignoble qui tente désormais de dévoiler une autre facette de ses productions. Des crus qualitatifs avec de nombreuses initiatives de remontée en gamme et de nouvelles philosophies de la vigne aux chais! Explication avec Patrick Böttcher auteur du livre "Tronches du vin. Le guide des vins qui ont d'la gueule"



Bientôt à Table ce samedi dès 11h00!

