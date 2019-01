C'est une pratique qui séduit de plus en plus de Belges : ne plus consommer de produits d'origine animale... Finis la viande et le poisson mais aussi le fromage, les œufs ou encore le miel ! Nous verrons qu'il est possible de manger gourmand en étant végan, que l'éthique et le plaisir ne sont pas nécessairement incompatibles.

