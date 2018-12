Bientôt à Table! - Spéciale Chocolat - 15/12/2018

Bientôt à Table! Spéciale Chocolat Alors que le marché du chocolat connait une croissance exponentielle avec le boom des pays asiatiques, que les changements climatiques nous font craindre des risques de pénuries sur le plus ou moins long terme, le chocolat demeure plus que jamais au coeur de toutes les attentions. En 2018, de nouveaux maîtres chocolatiers armés de passion et de conviction oeuvrent à sublimer la préciseuse fève. Un travail de sourcage au plus près de l'humain, une quête qualitative de la préciseuse cabosse. Un art maitrisé des procédés de torréfactions et des associations pour ainsi en révéler tout l'éclat et ainsi nous réapprendre l'art du vrai chocolat. Ce samedi rencontre avec trois artisan(e)s: Euphrasie Mbamba de la chocolatier Sigoji à Ciney, Frederic Blondeel à Bruxelles et Jean-Christophe Hubert de l'enseigne Millésime à Liège. Sacrés respectivement meilleurs chocolatiers de Wallonie, de Bruxelles ou récemment primé lors du Concours mondial du Chocolat, ces orfèvres lèveront le voile sur leur travail passion.