Bientôt à Table ! - 08/12/2018

Délice de la mer: découverte de la poutargue

Jérusalem la gourmande

La Houblonde: de la bière à l'eau dynamisée!



Simplement dégustée sur un plat de pâtes, sur une tranche de pain toastée ou de manière plus élaborée, voilà la poutargue revenir en force sur les tables des gourmets. Un produit de la mer d'exception aussi appelé le caviar de la Méditerranée. Découverte avec Carlo De Pascale.



"Il y a quelques chose dans l'esprit exalté et animé des Jérusalémites, qui donne une nourriture délicieuse et incomparable... La nourriture semble être la seule force qui unissent les peuples dans ce lieux tellement divisé..." C'est en ces termes que le célèbre chef Yotam Ottolenghi évoque sa ville d'origine: Jérusalem. Une cité qui ne laisse résolument personne indifférent et qui cristallise plus de 4000 ans de conflits religieux et politiques.

Ce samedi, c'est un voyage dans l'histoire de la Ville Sainte que nous proposent nos invités. Une incursion aux coeur de ses ruelles et pavés: depuis le mur des lamentations, au Saint-Sépulcre, en passant par les petites ruelles peu touristiques, balade au fil des spécialités culinaires locales. Des pains du monde musulman, aux houmus originaires des tables juives, aux mixed grill devenus emblématiques, un voyage historique, social et savoureux emmené par:

Handrien Crampette: auteur du livre "Le ventre de Jérusalem"

Simona El Harrar: cheffe israélienne "Kitchen 151"

Brigitte Webermann: journaliste et bloggeuse culinaire.



La Houblonde, voilà la nouvelle bière élaborée par un duo d'amateurs du fourquet: Tanguy De Prest et Christophe Carrette. Récemment primée au "World Beer Award" et au "Superior Taste Award", le breuvage s'annonce bio et élaboré à base d'eau dynamisée! Une nouvelle curiosité lancée sur le marché que nous testerons en direct!

