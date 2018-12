Bientôt à Table ! - 01/12/2018

Ce samedi 01 décembre dans "Bientôt à Table!"

Pommes de Reinette, ou pommes d'ici... Des histoires de fruits qui en voient des vertes et des pas mûres!

Les accords de saison: le porto et le chocolat



Le ministre régional René Collin a récemment annoncé la mise en place d'un plan stratégique afin de soutenir, notamment, la filière pommes en Wallonie. Nos fruticulteurs vivent en effet des heures difficiles: entre climat capricieux, embargo russe et montée en force des produits made in Pologne, les voilà à devoir vendre à perte! Autant donc bien se pencher sur ces fruits qui garnissent nos corbeilles au fil des mois. Depuis leur culture, aux récoltes et origines en passant par les variétées actuelles réduites à peau de chagrin, incursion dans l'univers de ces pommes de la discorde.

Rencontre avec le producteur: Philippe Hustin, Marc Lateur du Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux et Hadrien Pestiaux de la Cidrerie du Condroz.



Du porto et du chocolat: l'accord parfait! Découverte de ce breuvage historique portugais et des accords à en faire. Une nouvelle alliance vient de se sceller entre le chocolatier gantois Joost Arijs et une célèbre maison de porto. Découverte dès 11H45 avec Joost Arijs et Pierre d'Haeseleer spécialiste vins et spiritueux.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS