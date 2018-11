Bientôt à Table ! - 24/11/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

L'oignon c'est bon, vive la soupe à l'oignon!

La cuisine du gibier: humus, nature et émotion dans nos assiettes!



Avec le retour des grands froids, voilà une recette qui mérite toutes les attentions: la soupe à l'oignon. Plat du pauvre à l'origine, ayant gravi les échelons de la gastronomie, ce repas peu onéreux autant que roboratif mérite d'entrer dans notre "food list"du moment. Explication avec Carlo De Pascale.



Palombe rôtie aux échalottes, canard colvert aux trompettes de la mort, perdreau bardé au lard de porc noir de Bigorre, pâté en croûte de faisan, lièvre à la royale, terrine de sanglier aux chataîgnes... La cuisine du gibier offre pour qui se laisse emmener, moult émotions et sensations gustatives! Ce samedi incursion dans l'univers de cette cuisine aux essences d'humus, de tourbe, de vie sauvage et de nature bien loin des marinades aux effets "cosmétiques" et des faisandages aux accents lourds!

Pour nous en parler: les chefs Stefan Jacobs du restaurant "Chez Marie" et Bruno Doucet chef parisien (La Régalade) et auteur de la bible "Gibier "parue aux Editions de la Martinière.

Les accords mets/vins nous seront dispensés par Jérémie Claes sommelier.



