Bientôt à Table ! - 17/11/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Les vins de Sauternes: le renouveau en marche!

Courges and Co: du potager à l'assiette

Voyage gourmand en Catalogne





Traditionnellement associés au foie gras ou aux désserts, les vins de Sauternes dévoilent un bien étrange paradoxe: des nectars légendaires produits par quelques maisons de prestige, aux productions plus confidentielles en passant par le tout-venant produit pour la GD , le vignoble a pâti ces dernières années d'une désaffection importante. Baies mal sélectionnées, des prix tirés vers le bas, taux de sucres hasardeux... La chute qualitative et l'image vieillissante du produit face à une nouvelle concurrence sur le marché des liquoreux a largement écorché la réputation du vignoble. Mais en 2018, le renouveau semble en marche! Plus de délicatesse et de finesse, taux de sucre mieux maitrisés, de dynamiques vignerons travaillent à une remontée qualitative de ces nectars dorés. Découverte avec Carlo De Pascale.



Les frimats de l'automne annoncent le retour des cucurbitacées dans nos assiettes. Nos potagers en regorgent, mais pas méconnaissance souvent, le consommateur s'en détourne. Mais autant le savoir, depuis les pâtissons aux potimarons en passant par les butternut et autres courges spaghettis... les cuisiner peut nous ouvrir à de nouveaux champs de découvertes gustatives! Olivier Senterre de la Potironnerie et Claude Pohlig spécialiste de la cuisine du potager, nous en feront la démonstration!



La Catalogne, terre de gastronomie. Ferran Adrian, Carme Ruscalleda en passant par le duo des frères terribles Roca... Autant de chefs qui ont ainsi permis à l'Espagne de se placer sur l'échiquier mondial de la grande gastronomie. Et une région tire particulièrement son épingle du jeux: la Catalogne. Découverte avec Cyndia Izzarelli qui nous en revient!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS