Alors que l’opération 11.11.11. vient d’être lancée, le CNCD veut mobiliser les citoyens belges pour qu’ils changent leurs façon de s’alimenter. Le modèle actuel se révèle destructeur pour les Hommes et pour la planète et il convient de trouver de nouvelles habitudes en cuisine. Parmi les objets vendus par le CNCD cette année, un livre de recettes intitulé « Cuisine vivante », pour manger plus sain et plus durable.

Émission Bientôt à Table