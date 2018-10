Bientôt à Table ! - 27/10/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table"

Le meilleur de la croquette aux crevettes

Dave, Vanina et les fourneaux...

De la gastronomie et du terroir français dans les capitales européennes.





Le palmarès vient de tomber: Bruxelles connait enfin l'endroit où manger les meilleures croquettes aux crevettes de la capitale! Un jury composé de spécialistes vient de livrer ses résultats lors d'un concours dédié à ce temple de notre gastronomie. De l'onctuosité, au croquant de la panure, en passant par la texture de l'appareil, la croquette crevette relève de l'art! Démonstration avec Carlo De Pascale!



Dave, une histoire en chansons et en cuisine! Interprète de nombreux tubes qui ont ainsi ponctués l'histoire de la variété française, Dave nous dévoile en ce moment une autre facette du personnage, un homme fou des fourneaux. 50 ans à cuisiner et écumer les tables du monde. Des petites Madeleine de Proust de son enfance aux Pays-Bas, à la France, pays de la gastronomie... Evocation d'une double passion dans cet ouvrage "Cuisinez-moi. Le livre de recettes de Dave" paru aux Editions du Cherche Midi! Depuis Amsterdam au Luberon, du stamppot au boerenkool aux plats italiens passion... Nous irons faire un tour du côté de chez Dave...



En 2018, le terroir a plus que jamais la côte! Fort de ce constat, un père et son fils (français d'origine) Stéphane et Antoine Gaster, ont osé le pari de créer une enseigne tout entière dédiée aux terroirs de France... au pays de la frite! Producteurs de fromages au lait crus, éleveurs des vertes pâtures, salaisons au plus près des traditions, une enseigne durable et bruxelloise pour ainsi faire briller tout un paysage culturel gourmand, souvent en bien mauvaise posture face aux géants de l'agrobusiness!

