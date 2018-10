Bientôt à Table ! - 20/10/2018

Ce samedi 20 octobre dans « Bientôt à Table ! »

De la good food: devenir acteur du changement.

La cuisine des champignons : c'est de saison.

Du classique dans notre assiette!



L'opération "Good Food" redémarre cette semaine. Une initiative pour ainsi sensibiliser les consommateurs au manger plus durable et aux mutliples pistes pour y parvenir! Mais en pratique, comment s'y prendre? Quels gestes adopter? Comment devenir acteur du changement? Pistes d'actions avec Carlo De Pascale.





L'automne annonce comme chaque année, le retour des champignons dans nos assiettes. Bolets, cèpes, chanterelles, pieds bleus et autres trompettes de la mort... La palette ainsi offerte par Dame Nature est impressionnante ! Depuis la cueillette à nos assiettes, une partition gourmande aux senteurs d'humus et de sous-bois à savourer sans modération! Découverte avec le chef Arold Bourgeois du Little Paris, Philippe Gason, guide naturaliste et Jean Van Eys, producteur de champigons de Paris à Plombières.





Du classique dans notre assiette? Du tournedos Rossini, à la mythique pêche Melba... Nombreux sont les ponts qui ont existés entre la gastronomie et le repertoire classique. Des petites histoires mélodieuses voire romanesques qui ont ainsi permis à de nombreux plats d'acquérir leur lettre de noblesse! Explications au fil des notes avec Valentine Jongen, bloggeuse et mélomane gourmande!



Casting et équipe Animateur Sophie MOENS