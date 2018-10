Bientôt à Table ! - 13/10/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Mangeons l'automne! Emotions, senteurs et couleurs dans nos assiettes.

Le renouveau de l'absinthe





L'automne ramène avec elle foison de couleurs et de saveurs. Une saison qui ouvre tous les possibles dans notre registre des émotions gustatives et petites Madeleine de Proust. Chaleur des épices venant se fondre aux tableaux mordorés des courges et légumes racines, senteurs d'humus de nos champignons des bois ou croquant des innombrables fruits secs, pommes et productions du verger. La cuisine de l'automne, tout en réconfort nous rappelle, s'il en était encore besoin, les bonheurs des changements de saison!

L'automne se mange et même plus, se savoure sans modération! Démonstration avec les "foodateurs" de l'enseigne "Hygge" inspirée du concept nordique de la cuisine réconfort.



Légendaire absinthe qui a fait tourné tant de têtes d'artistes au siècle passé... La voilà revenir en force chez les amateurs du genre. Un distillat peu connu qui révèle pourtant des savoir-faire ancestraux! Direction ce samedi, Pontarlier, capitale mondiale de la fée verte qui vient de refermer sa 18ème édition des absinthiades. Rencontre avec Jean Guy, artémisophile et distillateur depuis 5 générations.

Animateur Sophie MOENS