Bientôt à Table ! - 06/10/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

De la très très bonne pizza!



Icône incontestable de la street-food, plat emblématique de la culture culinaire italienne décliné partout dans le monde, la pizza demeure un plat du quotidien sous nos latitudes.

Oui mais autant le savoir, en la matière, le meilleur peut côtoyer le pire. Pizza aux ingrédients douteux et aux levées peu abouties, au graal de la pâte élaborée par des artisans respecteux des traditions, la très très bonne pizza ne s'improvise pas! Démonstration magistrale avec nos invités:

Le critique gastronomique François-Régis Gaudry. Armé de son micro, cet empêcheur de manger en rond s'en est allé pour un périple de 6200 km pour ainsi en saisir l'âme. Historiens, spécialistes ont ainsi permis de lever le voile sur ce trésor à l'ancrage napolitain.

John Bergh double champion du monde de la pizza et formateur et le chef André Léone du restaurant La Piola Pizza.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS