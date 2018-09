Bientôt à Table ! - 29/09/2018

Ce samedi 29 septembre dans "Bientôt à Table!"

Les cèpes sont de retour

La cuisine mexicaine, loin des clichés

Des vins de méditation, ça existe?





Attendu chaque année par les amateurs, voilà le cèpe regarnir les paniers des cueilleurs. En version crêmée, simplement poêlée, en carpaccio, le roi des champignons offre une multitude de déclinaisons gourmandes! Humus et saveurs de sous-bois dans nos assiettes automnales, découverte avec Carlo De Pascale.



Entrée en 2010 au Patrimoine Immatériel de l'Humanité par l'Unesco, la cuisine mexicaine est encore loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Alors que le gouvernement national tente de lui offrir une aura internationale avec notamment la publication de 78 volumes d'une collection intitulée "Cuisine indigène et populaire", cette gastronomie offre pour qui prend la peine de la découvrir, une mosaique de spécialités reflet d'une histoire, d'activités agricoles et d'un amour populaire pour une terre nourricière. Découverte avec Quentin Volmering et Victor Delfosse, les fondateurs de l'enseigne Ancho, Patrick Fievez spécialiste des breuvages locaux et Yacine El Asri, jeune belge installé à Mexico!



Des vins de méditation, ça existe? Oui et plutôt deux fois qu'une! Des breuvages à savourer au coin du feu sous le doux crépitement de l'âtre, après une jolie balade dans nos forêts automnales et chatoyantes... Des dégustations pour ainsi de rapprocher de l'essentiel, du temps présent, de la douceur de vivre. Vous doutez encore? Branchez-vous dès 11h00 ce samedi, notre spécialiste Antoine Lehebel sommelier chez Bon-Bon lèvera le voile sur cet univers qui n'est pas réservé qu'aux initiés...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS