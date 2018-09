Bientôt à Table ! - 22/09/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

La patate, purée que c'est bon!

Le saké, ce petit supplément d'âme nippon





Avec un été particulièrement sec, la production de pommes de terre s'annonce compliquée en 2018. Des prix sans doute à la hausse mais qui ne devraient pas entamer notre plaisir gourmand.

En purée façon Robuchon, sautées à la graisse d'oie, simplement gratinées ou natures saupoudrées de quelques grains de fleur de sel... Le précieux tubercule offre une palette infinie de déclinaisons gourmandes. Découverte avec le chef Eric Fernez de la Table d'Eugénie à Emilie à Baudour, Luc Roisin de l'APAQ-W et Baudouin Dewulf de la coopérative Terroir de Geer.



Le saké demeure en 2018 encore souvent méconnu du public belge lui préférant des alcools plus courants sous nos latitudes. Mais autant le savoir, tenter l'expérience saké, c'est l'adopter! Arômes complexes, savoir-faire séculaires, food-pairing et associations audacieuses.... Découvrons-en son âme avec le sakéologue belge Frédéric Habay.



Casting et équipe Animateur Sophie MOENS