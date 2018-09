Bientôt à Table ! - 15/09/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"



Ode à la prune

Pimp my breakfast! Métamorphosons notre petit déj!

Les tables du mois



La fin de l'été sonne comme une ôde à la prune. En version bleue, rouge, jaune ou Reine-claude, voilà un fruit qui offre de nombreuses variations gourmandes. Rédécouvrons-en ses secrets! Depuis la tatin, aux bocaux pour l'hiver, aux versions compotées, confiturées ou salées... Savourons-la, c'est de saison!



Depuis quelques années, s'il est un repas souvent maltraité, c'est le petit-déjeuner. Trop sucré, trop gras voire même sauté, il demeure pourtant le moment phare de notre alimentation! Véritable booster pour entamer la journée, réapprenons-en les bases! Pour nous guider: la nutritionniste Chantal Van Der Brempt et Lili Barbery-Coulon auteure de l'ouvrage "Pimp My Breakfast" Ed Marabout! Son crédo: sanctuariser le premier repas et en faire une parenthèse enchantée!



Ce début de saison marque le redémarrage de notre tour de Belgique et ses tables du moment! Balades par monts et par vaux, des enseignes gastronomiques aux bons coins canailles, des cuisines de saison aux tambouilles fusion, Michel Verlinden du Vif Week-End nous emmènera sur ses chemins épicuriens!

