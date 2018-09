Bientôt à Table ! - 08/09/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"



Emission en direct depuis le Festival "Eat Brussels"



Bruxelles, la divine gourmande!





Bruxelles vit depuis quelques années sa mue culinaire. Tables locavores, chefs des 4 coins du monde, cuisines aux accents fusion, néo-cantines durables, artisans au plus près de leur savoir-faire... la capitale a désormais tout d'une grande capitale gastronomique.



Démonstration ce samedi avec une brochette d'empêcheurs de manger en rond.



Les premières tentent de faire briller nos fromages locaux chez les urbains: Laura et Hélène Milan, deux soeurs à la tête du "Comptoir de Samson". Leur crédo, faire vivre les productions locales encore peu connues, et trop souvent noyées dans les productions mondialisées et pasteurisées.



Le second, entend faire briller plus que jamais la grande pâtisserie mais avec un regard différent: Yasushi Sakaki. Ses origines nippones le conduise dans ses derniers retranchements de l'excellence. Les crêmes, ganaches et autres feuilletés, il les réinterprète avec légèreté et les adaptes aux nouvelles attentes des aficionados de sucreries savamment dosées! Un regard et une approche de la pâtisserie devenus référence à Bruxelles! Enfin au rayon accords mets/vins, nous tenterons d'en savoir plus sur les manières d'associer fromages et pâtisseries aux divins flacons vineux avec Kris Van Somple, formateur à l'Ecole du Vin de Bordeaux, région mise à l'honneur tout ce week-end gourmand!

