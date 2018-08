Bientôt à Table ! - 11/08/2018

À l'heure où l'alimentation et ses enjeux deviennent centraux dans les foyers, Sophie Moens

et son équipe vous convient pour une heure de découvertes épicuriennes. Sans langue de

bois, au fil des semaines, ils vous emmènent à la découverte des coulisses de notre alimentation.

Des voyages gourmands et inspirants emmenés par les plus grands chefs et spécialistes.

Produits, recettes, savoir-faire... Bientôt à Table !, l'émission culinaire pour guider les

consommateurs et les gourmets sur les chemins de la gourmandise !

Présentation : Sophie Moens et Carlo de Pascale - Contact : bientotatable@rtbf.be

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS