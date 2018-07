Bientôt à Table ! - 28/07/2018

Bientôt à Table, les best-off de l'été



Dès ce 07 juillet, « Bientôt à Table ! » vous propose un condensé du meilleur de la saison écoulée !



Recettes étonnantes, petits plats de saison, découverte de produits d'ici ou d'ailleurs, rencontres avec des spécialistes et chefs... L'été sur La Première sera résolument gourmand !



Au menu de ces déambulations savoureuses :



07/07 : Balade dans le vignoble bordelais. Des producteurs/ Un vigne plus propre/Les spécialités locales/ le macaron de St-Emilion.

14/07 : La France dans notre assiette. En ce jour de fête nationale française, une spéciale plateau charcuteries. Du Jambon en apéro/du cornichon mondialisé/Des vins natures en Beaujolais.

21/07 : C'est du bon, c'est du belge ! » Ce samedi, nous sommes belges ! Plus que jamais et indéfectiblement ! Tout sur la moule/tables belgo-belges/boulets à la liégeoise/Belgique terre de produits de qualité.

28/07 : Cap sur la Corse ! Ses charcuteries/ ses fromages/vins/ la « Reconquista » alimentaire en marche ! Balade sur cette terre de la gourmandise !

04/08 : La Tropézienne un mythe pâtissier/ Cyril Lignac : pour l'amour du bon et du simple/ Le ceviche, le plat de l'été !

11/08 : La Sicile sur un plateau gourmand. Terre brûlée par le soleil/ la générosité de ces habitants/ des traditions culinaires/ la Sicile par le chef Giovanni Bruno et Laura Zavan auteure du livre « My Little Italy »

18/08 : La tomate : pour le meilleur et pour le pire/Même les légumes ont un sexe / Du basilic, de l'huile d'olive, du pesto !

25/08 : Spéciale produits de l'été : tout sur l'aubergine/la courgette/l'huile d'olive/ le vin rosé.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS