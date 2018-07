Bientôt à Table! - Fêtons la Belgique, mangeons du belge ! - 21/07/2018

Cet été, « Bientôt à Table ! » vous propose un condensé du meilleur de la saison écoulée. Recettes étonnantes, petits plats de saison, découverte de produits et de cuisines d’ici ou d’ailleurs, rencontres avec des spécialistes et chefs… L’été sur La Première sera résolument gourmand ! Ce samedi, nous sommes belges ! Plus que jamais et indéfectiblement ! Tout sur la moule/tables belgo-belges/boulets à la liégeoise/Belgique terre de produits de qualité. Présentation : Sophie MOENS

Émission Bientôt à Table