Bientôt à Table ! - 30/06/2018

Ce samedi 30 juin dans « Bientôt à Table ! »

Embarquement immédiat pour les Baléares

Ibiza, l'île blanche,

Une cuisine entre terre et mer



Repère d'anciens hippies dans les sixties et en 2018 d'amateurs de rythmes techno, Ibiza révèle plus que jamais deux visages : la night-clubbeuse et l'authentique ! Bien loin des fracas, c'est un arrière-pays différent qui se laisse dévoiler. Une terre frappée par les vents, cognée par le soleil, des vignes et amandiers à perte de vue pour ainsi ponctuer une terre rouge, intrigante, qui ne se laisse pas dompter par qui le veut... C'est de cette Ibiza là que Françoise Pialoux est tombée amoureuse il y a déjà plus de 30 ans. Aujourd'hui, l'île blanche, elle la vit, le respire et la cuisine !

Rencontre ce samedi dès 11h00 !

En bonus, tout sur le fromage de l'été : la mozzarella qui nous sera conté par Alessandra Pierini.



A lire «Ibiza. Entre terre et mer » Françoise Pialoux - Ed de la Martinière.

La Mozzarella : 10 façons de la préparer - Ed de l'Epure par Alessandra Pierini.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS