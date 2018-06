Bientôt à Table ! - 23/06/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

A quelques heures du match qui opposera la Belgique à la Tunisie, haro sur les saucisses industrielles et autres chips aux huiles et additifs addictifs. Stop aux saucissons made in Tricatelle et aux fades ersatz de sandwich au pain de mie faisant insulte au savoir-faire de nos artisans boulangers! Ce samedi, fêtons le foot mais en mode apéro de qualité!



Sandwichs cuits avec amour, burgers locaux pimpés de salades folles et de sauces faites maison, chips dorées au four épicées de mille et une saveurs et autres dips détonnants et leurs accompagnements émulsionnés à la perfection. La Coupe 2018, aura une saveur particulière! Démonstration avec Carlo De Pascale!



En cette période foot, les industriels de la bière y vont de leurs offres des plus alléchantes, les litres de pils coulent à flot même! Mais n'oublions pas d'être aussi audacieux! L'instant bière peut aussi nous emmener vers de nouveaux chemins de traverse: breuvages aux profils aromatiques nouveaux, élaborés avec des céréales locales, brassés par une nouvelle génération de fous du fourquet. Festoyons, festoyons tout en audace!



Nos invités:

Christophe Gillard zythologue et spécialiste bières, propriétaire de la boutique spécialisée « Mi-Orge, Mi-Houblon à Arlon.

Michel Verlinden auteur des opus "Bières d'artisans" Ed Racine qui en bonus nous distillera quelques adresses de l'été!

Sébastien Van Malderen de la Brasserie "La Brabance"

