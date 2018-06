Bientôt à Table ! - 16/06/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Tous en mode rhubarbe

Feta/moussaka/restina: une trilogie grecque

La foire aux médailles tourne-t-elle à la farce?





Sa saison est courte, alors autant en profiter! La rhubarbe nous revient et nos potagers en regorgent pour le plus grand plaisir des amateurs. De longues tiges sucrées acidulées faisant des merveilles dans nos petits plats saisonniers! Associée à l'asperge ou aux petits pois, en version condiment avec de la camomille sauvage ou simplement compotée, elle peut ainsi se réveler de mille et une façons! Découverte avec Carlo De Pascale qui lèvera le voile sur ces nombreuses utilisations culinaires!



A la simple évocation de la Grèce, nous voilà tous forcément à rêver à de gargantuesques assiettes de feta huilées à la perfection, de moussakas fumantes, de poulpes grillés, de légumes et autres spécialités locales gorgés de soleil... La culture gastronomique grecque résonne et trouve forcement un écho particulier pour les amateurs de cuisine chaleureuse et humaine. Démonstration ce samedi avec le chef Constantin Erinkoglou du Notos qui nous fera découvrir une trilogie emblématique de cette histoire grecque: la feta, la moussaka et le restina (pour le pire... mais aussi et surtout, le meilleur!).



Des médailles d'or trop nombreuses, des médailles de bronze en voie d'extinction, des catégories supérieures pour le coup discutables. Les concours de vins sont loin d'être une garantie de qualité. Enquête du journaliste Fabien Humbert de la Revue du vin de France qui nous en dévoilera les coulisses.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS