Bientôt à Table ! - 09/06/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Les fromages de chèvres, le plateau de saison!

La cuisine au jardin: réinvestissons nos lopins de vert

La Master food Design: les nouveaux métiers de la cuisine





Saison oblige, ce samedi, la cuisine s'installe au jardin! Une tambouille sans chichis, où barbecues et grillades côtoyent salades fraiches de l'été et apéros simplissimes. Pour nous emmener : le chef Stefan Jacobs, à l'initiative d'un pop-up restaurant à Namur ¿Autrement dit vin by Stefan Jacobs¿, une cuisine canaille, sans prise de tête et décomplexée. Incursion dans cette "gastro-bistro-cuisine" qui fleure bon les beaux jours dès 11h05!



Les fromages de chèvres font des merveilles en cette période de l'année. Depuis les bûches aux crottins en version fraiche, affinée ou aux herbes, réhabilitons-les sur nos tablées ensoleillées!



Enfin au rayon les nouveaux métiers de la cuisine, découverte de la Master Food Design à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Une formation pour ainsi permettre à l'assiette de devenir une expérience des sens ! Bénédicte Bantuelle, coordinatrice de cette académie du bon et du beau nous fera découvrir cette vision transversale des univers de la cuisine!

