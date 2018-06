Bientôt à Table ! - 02/06/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

La fraise de Wépion, un millésime 2018 de bonne augure!

Confiturons à la maison, c'est si bon!

Le BBB, le steak de la discorde

On l'attendait, la revoilà, la fraise est de retour! Et impossible de passer à côté de la mythique "Fraise de Wépion". Un nom réconfort pour qui souhaite manger du local. Mais qu'impose cette dénomination? Quelles origines? Quels mode de productions? Le point avec Carlo De Pascale.



En ce début période fruitière prolifique, ressortons nos chaudrons et bocaux. Tous en mode confitures! L'art confiturier ou comment s'y mettre à la maison? Conseils ce samedi avec Alfonza Salamone créatrice des confitures ¿La Jolie¿. Un formidable récit de vie mêlant Madeleine de Proust, amour du goût et douceurs confiturières!



Le BBB pour le meilleur ou pour le pire? Depuis quelques années, nous assitons à un dialogue de sourds entre les adeptes de cette viande locale et les détracteurs. Le débat fait rage laissant une filière en colère. Utile donc d'en comprendre les dessous. De quoi parle-t-on? Son histoire? Qu'en penser? Quel produit in fine dans l'assiette? Le point avec la journaliste Isabelle Masson-Loodts.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS