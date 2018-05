Bientôt à Table! - Le melon est de retour ! / Des potagers urbains à l'assiette / Le Week-End de...

Bientôt à Table! Accompagné de jambon de Parme, en mode carpaccio, en salade, en granité ou même en confiture (et oui !)... Le melon est le fruit de saison par excellence. Charentais, du Quercy ou de Guadeloupe, melon de Cavaillon star française ou encore melon galia, en version jaune ou verte, chaque variété a ses typicités. Découverte avec Carlo De Pascale Des potagers urbains à l'assiette. Le projet pouvait passer pour fou lors de son lancement, pourtant en 2018, les potagers urbains "Peas And Love" sont un véritable succès. Quatre sites sur Bruxelles et Paris et à l'horizon 2020, plus de 18 entre Lille et Lyon. L'agriculture urbaine à la cote, découverte avec Jean-Patrick Scheepers son co-fondateur à l'occasion de la sortie du livre "Peas and Love. Du potager urbain à l'assiette. 80 recettes super nature" Ed de la Martinière écrit par la foodista Catherine Kluger. Chaque année depuis 2015, l'Agence locale de développement et la commune de Neufchateau, proposent le "Week-End de la viande". Une occasion de faire découvrir un tissu agricole et surtout des éleveurs du cru. Cette édition proposera la visite de la Ferme de la Blonde Source de Claudy Mernier. 180 bêtes aujourd'hui nourries d'herbes et de céréales produites sur l'exploitation ! Présentation : Sophie MOENS

