Bientôt à Table! - Coques, palourdes and Co - 19/05/2018

Bientôt à Table! Coques, couteaux et autres palourdes font des merveilles sur nos tables printanières: juste poelées, en version risotto, en bouillon ou de manière plus exotique, ce samedi cuisinons ces perles de la mer. Car en plus d'être nutritionelles, elles offrent un éventail insoupçonné de partitions gourmandes! Pour notre invitée du jour, la cuisine rime avec simplicité. Le bien manger comme passion qu'elle couche dans son blog devenu référence dans la communauté des foodies ¿la cuisine c'est simple¿ ! Myriam Baya, la chose culinaire elle la vit, la pratique et l'écrit au gré des saisons. Petit marché du jour dès 11h00! Découvrir nos villages et régions à travers notre tissus agricole, nos artisans ou éleveurs, une idée initiée par un collectif de jeunes gourmands amoureux de leur terroir! Un parcours pe¿destre savoureux dans la campagne ce¿rousienne à l'occasion du « Stoemp festival¿ qui nous sera conté par Aurélie Lempoel et Quentin Guinand, co-organisateurs de cette initiative pour ainsi recréer du lien entre citoyens et producteurs!

Émission Bientôt à Table