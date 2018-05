Bientôt à Table! - L'Anti-Guide du Vin - 12/05/2018

Ce samedi 12 mai dans "Bientôt à Table!" :





Le Tabasco fête ses 150 ans!



Nous en diposons tous dans nos placards: la mythique sauce Tabasco. Pour relever un jus de tomates, dans votre steak tartare ou pour donner du peps au plus fade des plats... Le voila devenu en quelques décennies un must-have! Découverte de ce condiment Made in USA qui a conquis le monde. Histoire et recettes avec l'oncle Carlo!





L'Anti-Guide du vin



De la chose bacchique, Dali disait “Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets." Depuis la nuit des temps l’homme voue à ce breuvage un intérêt particulier. On dit qu’il adouci le cœur des hommes, qu’il délie les langues, et qu'il permet à nos esprits les plus étonnants vagabondages. Difficile de rester indifférent face à de bons flacons ! Certains leur vouent même une passion sans commune mesure: Fabrizio Bucella sommelier, docteur en sciences et directeur de l’école d’œnologie Inter Wine, et auteur de cet ouvrage « L’anti-guide du vin ».





De l'appli anti-gaspi!



Charlie Dupont est comédien mais aussi un citoyen consommateur actif. Face aux volumes du gaspillage alimentaire en Belgique, muni de son bâton de pélerin, il s'en est allé vers l'action! Résultat: une appli anti-gaspillage alimentaire pour donner plutôt que jeter "Too Much".





Présentation: Sophie Moens

Émission Bientôt à Table