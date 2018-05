Bientôt à Table ! - 05/05/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Du soja oui mais à quel prix?

L'asperge est de retour

La Wallonie en mode consommation durable?



Dans les assaisonnements asiatiques, en préparation du tofu ou pour l'alimentation animale, le soja est désormais utilisé à toutes les sauces! Un succès tel qu'en 2018, de véritables questions se posent quant à ses effets sur la planète. Depuis le soja brésilien coupable de déforestation massive, au soja ogm américain, utile de comprendre les tenants et aboutissants de cette consommation. Décryptage avec Carlo De Pascale.



Verte, blanche ou violette, voilà l'asperge de retour! Le belge en est friand alors que les chefs s'en vont de toutes les audaces culinaires pour ainsi la révéler. Depuis ses terres de prédilections (nous irons nous balader du côté du côté de la Ferme des Hêtres à Rosoux) à ses déclinaisons culinaires avec Arold Bourgeois du Little Paris et Jean-Michel Melen du Classico Brasserie, nous vous livrerons tous ses secrets!



Manger durable, en 2018, semble bien devenir une priorité pour de nombreux belges. Une prise de conscience d'un système qui a sans doute atteint ses limites. Produits ne permettant pas aux agriculteurs de se rémunérer correctement, cultivés sans limites, hors saison... Il est urgent de repenser notre assiette.

Et bonne nouvelle, le monde politique semble désormais placer cette problématique au coeur de ses actions!

Comment envisager la transition vers des modes de productions et de consommations durables, les "Assises Wallones de l'Alimentation" ont permis la mise sur pied d'un grand référentiel mettant en lien de nombreux acteurs de l'alimentation. Les premières conclusions ont été livrées cette semaine à Namur. Explication avec Carlo Di Antonio, Ministre Wallon de l'Environnement et de la Transition Ecologique.

