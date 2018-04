Bientôt à Table ! - 28/04/2018

Du beurre belge et équitable

Alors que la récente flambée des prix du beurre a pu laisser présager à une embellie financière pour les producteurs, la réalité semble bien moins reluisante. Des artisans incapables bien souvent de se voir rémunérer au juste prix alors que justement, les consommateurs en réclament désormais à toutes les sauces! Le win-win est pourtant possible: c'est le défi de la coopérative Fairebel qui vient de lancer sur le marché le premier beurre belge équitable! Découverte avec Carlo De Pascale

De la figue bisexuelle à la verveine aphrodisiaque, au banquet romain mêlant orgies aux repas fastueux en passant par le "foodporn" ou la pub filmée à la manière de mauvais film x... les liens entre la nourriture et le sexe sont étroits voire totalement entremêlés. La journaliste Nathalie Hélal en fait la démonstration magistrale dans son essai social, historique et gourmand "Les légumes ont aussi un sexe" paru aux Editions Solar.

Le retour des beaux jours, comme un marronnier, sonne le retour des vins rosés. Vins tout-terrains, de piscine ou sympatiques piquettes peu onéreuses, les qualificatifs et préjugés ne manquent pas. Judicieux donc de savoir de quoi est-ce que l'on parle! Comment s'y retrouver en tant que consommateur? Depuis leur élaboration, du pire au meilleur, déambulations vineuse avec le spécialiste Jérémie Claes.



Casting et équipe Animateur Sophie MOENS