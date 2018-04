Bientôt à Table ! - 21/04/2018

Ce samedi 21 avril dans « Bientôt à Table ! »

Du choco belge à l'huile de lin

God Save The Cream, de la slow-food in the mood!

Du bon fromage de saison : le Salers !



Alors que les méfaits des huiles de palme font régulièrement la une de l'actualité, la palette des pâtes à tartiner tend en 2018 à s'étoffer : à l'huile de tournesol, allégées en sucre ou encore à base d'huiles moins connues ou néfastes. Derniers exemple en date : le choco à l'huile de lin de la firme Vandeputte à Mouscron. Depuis 1887, on y presse les graines de lin. Découverte et dégustation avec Carlo De Pascale.



En moins de 5 ans, God save the Cream est devenue l'une des néo-cantines les plus incontournables de la scène gourmande belge ! Emmenée par une bande d'amoureux de sloow-food, de tables décomplexées et sans chichis, de la marmite aux belles pages, voilà le meilleur de leurs recettes compilées dans un livre « Share ». Une déambulation épicurienne, colorée, épicée et savoureuse pour ainsi nous faire découvrir une cuisine ludique, décomplexée et simplissime. Partage avec Gwanaëlle Mignon et Emmanuel Gaspart, co-créateurs de cette table bien en phase avec son temps !



Les fromages ont aussi une saison ! Démonstration ce samedi avec une pâte auvergnate : le Salers. Jouissant d'une AOC, il ne peut être produit que du 15 avril au 15 novembre ! Plateau gourmand qui nous sera servi par Véronique Socié du bar à fromages « La Fruitière »

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS