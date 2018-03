Bientôt à Table! - Une assiette, des céréales / Des pâtes oui, mais de qualité / Chefs de...

Blé, orge, boulgour, frikeh, kacha... La famille des céréales recèle de nombreuses pépites savoureuses et nutritionnelles. Peu connues parfois, elles offrent pourtant aux gourmands de nombreuses propositions culinaires ! Découverte avec Carlo De Pascale qui s'en ira de quelques recettes simplissimes du petit déjeuner au souper. Spaghettis, linguine, penne et autres macaronis, le belge dispose forcement de pâtes sèches dans son placard. Pour autant, il n’en sait que peu de choses. Comment sont-elles élaborées ? Comment juger de leur qualité ? Comment les cuisiner afin de ne pas les dénaturer ? Découverte emmenée par trois spécialistes : la bloggeuse Sonia Ezgulian, Francesco Cury et Ugo Frederico chefs de chez Racines, l’enseigne italienne slow-food du moment ! Faire briller les talents belges, permettre à nos chefs de faire parler leur terroir, leur transmettre les clés d’une cuisine en phase avec son temps, l’association des Jeunes Restaurateurs d’Europe de Belgique tente au quotidien d’insuffler une dynamique positive dans le petit monde des cuisiniers made in Belgium. Découverte avec son Président Olivier Massart qui œuvre en coulisses pour une cuisine belge et des savoir-faire de haut niveau ! La Première, soyons gourmands tous les samedis 11h/12h00 en direct !

