Bientôt à Table! - Des céréales dans notre assiette, La vegan attitude, La révolution vodka en...

Bientôt à Table! Blé, orge, boulgour, frikeh, kacha... La famille des céréales recèle de nombreuses pépites savoureuses et nutritionelles. Peu connues parfois, elles offrent aux gourmands de nombreuses possibilités culinaires! Découverte avec Carlo De Pascale qui s'en ira de quelques recettes simplissimes du petit déjeuner au souper! Pour des raisons éthiques, environnementales ou encore nutritionnelles, les adeptes de la cuisine vegan se font, en 2018 de plus en plus nombreux ! Considérée comme excessive pour certains, la voilà devenir pour d'autres, une source d'inspiration, voire une philosophie pour se nourrir différemment. Mais de quoi parle-t-on ? Cette alimentation convient-elle à tous ? Quels bénéfices en tirer ou pas ? Explication avec Hélène Dernouchamps et Eric Roobaert de l'enseigne vegan Tich et la nutritionniste Chantal van der Brempt. Alors que la vodka a longtemps souffert d'une réputation de tord-boyaux juste bonne à l'élaboration de douteux cocktails d’after-night, la voilà revenir sous les feux de la rampe ! De nouvelles approches qualitatives et artisanales pour ainsi redorer une image largement ternie. Explication avec le mixologue Matthieu Chaumont de l'enseigne Hortense et Humus ! Et le point sur l’affaire VIVEBA Présentation : Sophie MOENS

