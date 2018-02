Bientôt à Table! - Le sucre, nouvel ennemi public numéro un ? Maigrir en bonne santé -...

Le sucre, nouvel ennemi public numéro un ? Maigrir en bonne santé « C’est qui le patron » la marque des consommateurs ! En 2018, les chiffres sont sans appel : en Europe, un adulte sur six est obèse. Dans le monde, plus de 124 millions d’enfants se trouvent désormais en surpoids. Dans le viseur des autorités sanitaires : le gras et le sucre. Ce dernier tapis dans l’ombre, provoque de véritables ravages sur la santé publique. Entre l’addiction et les habiles campagnes de marketing, pas évident du coup de s’en passer. Découverte de cet aliment qui avance masqué quitte à brouiller les pistes pour les consommateurs qui ne savent plus à quel sucre se vouer ! Explication avec Carlo De Pascale. Après avoir décortiqué les dessous cachés de nos aliments, Jean-Michel Cohen nous revient en librairie avec son nouvel opus » Maigrir en bonne santé » publié aux Editions First. Un plaidoyer pour ainsi mieux envisager son équilibre alimentaire, tout en gardant intact le plaisir de manger. Alors, énième nouveau régime à la mode ? Nous tenterons d’y voir plus clair ! « C’est qui le patron ?! », la marque des consommateurs débarque en Belgique ! Après un lancement en France il y a quelques mois, voilà que le concept fait des émules chez nous ! Le principe : des produits bons, éthiques et durables mais surtout permettant une rétribution juste aux producteurs. Un nouveau modèle économique où le consommateur prend la main sur le contenu des rayons de supermarché. Découverte avec Sylvianne Bockourt, initiatrice du concept pour la Belgique. Présentation : Sophie MOENS

Émission Bientôt à Table